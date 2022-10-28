Герта в рамках матча-открытия 12-го тура Бундеслиги потерпела поражение в Бремене от Вердера (0:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Вердер после двух подряд поражений откатился аж на одиннадцатое место в турнирной таблице, поэтому болельщики на Везерштадионе ожидали выигрыша. Благо, в гости приехала Герта, которой лишь неделю назад удалось одержать вторую победу в сезоне.

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Впрочем, поединок оказался не очень интересным. По крайней мере, для нейтрального зрителя, ведь моментов было мало. Тем не менее, бременцы действовали значительно активнее, нанеся вдвое больше ударов (16 против 9) – причем почти все они прошли из пределов штрафной (в отличие от берлинцев).

За свои старания хозяева были вознаграждены на 85-й минуте, когда Фюлькругу удалось замкнуть подачу со стандарта. Мяч после его удара головой прилетел точно в левую девятку – 1:0! Именно этот гол и решил судьбу противостояния. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "музыкантов".

Таким образом, Вердер набрал 18 очков, поднявшись сразу на шестую позицию в турнирной таблице, в зону еврокубков. Герта, имея в активе 11 зачётных баллов, остались тринадцатой.

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