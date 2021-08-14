В рамках 1-го тура Бундеслиги было проведено пять матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2021/21, 1-й тур

Арминия – Фрайбург – 0:0

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:4

Голы: Ларсен, 37, Адамян, 79, Рюттер, 88, Руди, 90+5

Вольфсбург – Бохум – 1:0

Гол: Вегхорст, 22

Удаление: Теше, 3 (Бохум)

Нереализованный пенальти: Вегхорст, 5 (Вольфсбург)

Унион Берлин – Байер – 1:1

Голы: Авоньи, 7 – Диаби, 12

Штутгарт – Гройтер Фюрт – 5:1

Голы: Эндо, 30, Клемент, 36, Кемпф, 55, 76, Аль Гаддиуи, 62, – Левелинг, 90+3

Борусия Дортмунд – Айнтрахт Фрайбург – начало в 19:30

Субботнюю игровую программу в Бундеслиге открывал поединок Арминия – Фрайбург. В общем, в первой половине встречи команды выглядели равными, разве что гости несколько острее действовали в атаке, но открыть счет так никому и не удалось.

После перерыва темп игры не изменился. Несколько замен, сделанных в середине тайма на игру не повлияли, и матч так и завершился с безголевой ничьей на табло.

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Аугсбург в родных стенах принимал Хоффенхайм. Под занавес первого тайма гостям удалось открыть счет – Крамарич ювелирно навесил в штрафную, а Ларсен мощным ударом головой замкнул.

Во втором тайме хозяева отчаянно пытались сравнять счет и даже создали несколько опасных моментов, однако реализовать их так и не смогли. На 79-й еще один положил Адамян, а под занавес поединка разгромным счет сделали Рюттер и Руди. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сокрушительное поражение Аугсбурга – 0:4.

Новичок Бундеслиги Бохум на выезде встречался с Вольфсбургом. Уже на 3-й минуте гости остались в меньшинстве – Теше сыграл рукой в штрафной и рефери наказал его прямой красной и одиннадцатиметровым, который не сумел реализовать Вегхорст. Однако, Вегхорст сумел реабилитироваться на 22-й, когда из пределов штрафной мощно выстрелил в левый нижний угол ворот.

Вторая половина встречи была менее интересной. Лишь несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось ни одной из команд. В итоге – минимальная победа Вольфсбурга.

Унион принимал Байер. Берлинцам удалось забить быстрый гол – уже на 7-й минуте сумел отличиться Авоньи. "Фармацевты" не замедлили с ответом и на 12-й счет сравнял Диаби. Команды ушли на перерыв при ничейном счете.

После перерыва игра вновь выровнялась. Было множество голевых моментов, однако реализовать их не смогла ни одна из команд. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

Штутгарт встречался с еще одним новичком чемпионата – Гройтер Фюртом. Еще в первом тайме хозяева сумели оформить себе комфортное преимущество в счете – на 30-й их вывел вперед Эндо, а чуть позже еще один положил Клемент.

Во второй половине встречи швабы нанесли сопернику окончательный разгром – дублем отметился Кемпф, и еще один положил Аль Гаддиуи. Лишь в дополнительное время гости сумели забить гол престижа – сработала замена Левелинга.

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