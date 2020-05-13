Бавария официально объявила о трансфере нападающего Хоффенхайма

Мюнхенская Бавария завершила переход 17-летнего нападающего Хоффенхайма Арминдо Зиба.

Перспективный форвард заключил с мюнхенским клубом контракт на три года, сообщает официальный сайт Баварии.

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Об интересе действующих чемпионов Германии к Арминдо было известно уже давно. Бавария даже попала в небольшой скандал. Спортивный директор Хоффенхайма Александр Розен возмутился, что мюнхенцы вызвали игрока для прохождения медосмотра, даже не сообщив об этом его клубу.

Добавим, что Арминдо – один из самых многообещающих молодых футболистов Германии. Зиб не имеет в своем активе матчей за главную команду Хоффенхайма. В сезоне-2019/20 в 15 играх за юношескую команду он забил 15 голов. Также форвард трижды отличился в матчах за сборную Германии U-17.

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