Левандовски посвятил победу Баварии в Кубке Германии Рибери, Роббену и Рафинье

Нападающий Баварии Роберт Левандовски трогательно прокомментировал триумф своей команды в Кубке Германии.

"Перед нами была только одна цель – победа в Кубке. Я очень, очень доволен. Мы играли действительно хорошо и смогли добиться убедительной победы.

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За исключением двух опасных моментов у наших ворот в первом тайме, мы держали игру под своим контролем. Во втором тайме мы смогли забить.

Победа в Кубке – это прощальный подарок Франку, Арьену и Рафинье. В результате у нас получился очень хороший сезон", – цитирует Левандовски официальный сайт клуба.

Напомним, Арьен Роббен, Франк Рибери и Рафинья покидают мюнхенский клуб после завершения текущего сезона.

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