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Левандовски посвятил победу Баварии в Кубке Германии Рибери, Роббену и Рафинье

15:13 21 Читати українською
Левандовски посвятил победу Баварии в Кубке Германии Рибери, Роббену и Рафинье
Роберт Левандовски и Франк Рибери / Фото ФК Бавария

Нападающий Баварии Роберт Левандовски трогательно прокомментировал триумф своей команды в Кубке Германии.

 
Роберт Левандовски 29’
Кингсли Коман 78’
Роберт Левандовски 86’
29’ Роберт Левандовски
78’ Кингсли Коман
86’ Роберт Левандовски

"Перед нами была только одна цель – победа в Кубке. Я очень, очень доволен. Мы играли действительно хорошо и смогли добиться убедительной победы.

Нойер восхищается игрой Левандовски в финале Кубка Германии: Это – действительно сильно

За исключением двух опасных моментов у наших ворот в первом тайме, мы держали игру под своим контролем. Во втором тайме мы смогли забить.

Победа в Кубке – это прощальный подарок Франку, Арьену и Рафинье. В результате у нас получился очень хороший сезон", – цитирует Левандовски официальный сайт клуба.

Напомним, Арьен Роббен, Франк Рибери и Рафинья покидают мюнхенский клуб после завершения текущего сезона.

РБ Лейпциг – Бавария: "золотой дубль" Мюнхена, достижения Ковача, прекрасные Нойер и Левандовски в финале Кубка Германии

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Бавария Бавария Германия РБ Лейпциг - Бавария Арьен Роббен Арьен Роббен Франк Рибери Франк Рибери Роберт Левандовски Роберт Левандовски Рафинья Рафинья
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