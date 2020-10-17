Воспитанник "красных" признался, что во время одной из тренировок специально нанес травму своему одноклубнику Дэниелу Клири, сообщает BBC.

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"Я просто отчаянно хотел сыграть за Ливерпуль, вот и все, к чему стремился. Если для этого нужно было кому-то причинить боль либо испортить отношения, то я сделал бы это. Я не пытался нанести ему сильную боль, но достаточную, чтобы он выбыл, а я играл. Тот подкат был плохим, я сделал это специально и не горжусь этим. Но я и не стыжусь этого, потому что в моей голове был я либо он, я выбрал себя.

Он был на костылях в течение следующих двух недель. Думаю, что это было слишком жестко, поскольку я не хотел навредить ему. Я просто хотел, чтобы он не смог сыграть в этом матче", – заявил защитник, в итоге и сам не попавший в заявку на кубковый поединок против Эксетера из-за сотрясения мозга, полученного за несколько дней до встречи.

К слову, Том Брюитт так и не дебютировал за Ливерпуль. Он лишь провел по сезону за Файлд и Моркам на уровне Конференции, а ныне – свободный агент. В свою очередь Дэн Клири вернулся в Ирландию, где защищает цвета Дандолка – сенсационного участника группового этапа Лиги Европы 2020/21.

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