Вихованець "червоних" зізнався, що під час одного з тренувань навмисне завдав травми своєму одноклубнику Деніелу Клірі, повідомляє BBC.

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"Я просто відчайдушно хотів зіграти за Ліверпуль, ось і все, до чого прагнув. Якщо для цього потрібно було комусь завдати болю чи зіпсувати взаємини, то я зробив би це. Я не намагався завдати йому сильного болю, але достатнього, щоб він вибув, а я грав. Той підкат був поганим, я зробив це спеціально та не пишаюся цим. Але я і не соромлюсь цього, тому що в моїй голові був я або він, я обрав себе.

Він був на милицях упродовж наступних двох тижнів. Думаю, що це було занадто жорстко, оскільки я не хотів нашкодити йому. Я просто хотів, щоб він не зміг зіграти в цьому матчі", – заявив оборонець, який в підсумку й сам не потрапив до заявки на кубковий поєдинок проти Ексетера через струс мозку, отриманий за кілька днів до матчу.

До слова, Том Брюїтт так і не дебютував за Ліверпуль. Він лише провів по сезону за Файлд і Моркем на рівні Конференції, а нині – вільний агент. Натомість Ден Клірі повернувся до Ірландії, де захищає кольори Дандолка – сенсаційного учасника групового етапу Ліги Європи 2020/21.

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