Умтити близок к переходу в итальянский Лечче, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Барселона пошла на унизительный шаг, чтобы избавиться от Умтити и Брейтуэйта

Переговоры уже продолжаются, но неизвестно, на каких условиях француз перейдет к новичку Серии А – в аренду или полноценный переход. Transfermarkt оценивает Умтити в 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что француз не прочь пойти в другой клуб, но получал конкретное предложение только с чемпионата Турции. В прошлом сезоне Умтити сыграл всего один поединок.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд