Умтити получил сенсационный вариант ухода из Барселоны
13:40 - Читати українською
Защитник Барселоны Самюэль Умтити получил неожиданный вариант ухода из каталонского клуба.
Умтити близок к переходу в итальянский Лечче, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
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Переговоры уже продолжаются, но неизвестно, на каких условиях француз перейдет к новичку Серии А – в аренду или полноценный переход. Transfermarkt оценивает Умтити в 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что француз не прочь пойти в другой клуб, но получал конкретное предложение только с чемпионата Турции. В прошлом сезоне Умтити сыграл всего один поединок.
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