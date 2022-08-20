Умтіті близький до переходу в італійський Лечче, повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Перемовини вже тривають, але невідомо, на яких умовах француз перейде до новачка Серії А – в оренду чи повноцінний перехід. Transfermarkt оцінює Умтіті у 2 млн євро.

Раніше повідомлялось, що француз не проти піти в інший клуб, але отримував конкретну пропозицію лише з чемпіонату Туреччини. В минулому сезоні Умтіті зіграв лише 1 поєдинок.

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