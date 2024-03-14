Британец долго боролся с раком поджелудочной железы, но, в конце концов, проиграл этот неравный бой. Бобби Пауэр умер в 40-летнем возрасте через две недели после женитьбы на своей возлюбленной детства Джемме Пауэр-Блисс.

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Бобби не удалось построить успешную футбольную карьеру, вершиной которой осталась академия Манчестер Юнайтед. Зато он сделал себе имя в кино, сыграв главную роль в известном спортивном фильме "Есть только один Джимми Гримбл".

Также Бобби Пауэр активно занимался различными видами спорта, много путешествовал, был фитнес-гуру и вел популярный блог.