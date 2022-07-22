Официальный сайт Ливерпуля сообщает об уходе из жизни Дэвида Мурса – бывшего владельца клуба и председателя правления в 1991-2007 годах. Дэвид Мурс умер в возрасте 76 лет – всего через несколько недель после того, как умерла его жена Мардж, с которой он прожил 39 лет.

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Семья Мурсов владела контрольным пакетом акций Ливерпуля в течение 50 лет. Интересно, что сэр Джон Сурс – дядя Дэвида Мурса, основатель империи розничной торговли Littlewoods – дважды занимал должность председателя правления Эвертона в 1960-х и 1970-х годах.

Дэвид Мурс вместе с доверенным исполнительным директором Риком Парри руководил вступлением Ливерпуля в новосозданную Премьер-лигу в 1992 году. Именно он приложил усилия к назначению на пост главного тренера мерсисайдцев Роя Эванса, Жерара Улье и Рафаэля Бенитеса. За 16 лет работы Дэвида Мурса "красные" выиграли 10 трофеев, включая Кубок УЕФА-2001 и Лигу чемпионов-2005.

Быстрый финансовый рост английского футбола в начале 2000-х годов заставил Мурса сделать вывод, что Ливерпуль нуждается во внешних инвестициях. После продажи контрольного пакета акций Дэвид оставался почетным президентом клуба.

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