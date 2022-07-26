Фанат Барселони, який був не набагато молодшим за сам клуб, вирушив у кращий світ.

Барселона у своїх офіційних соцмережах повідомила про смерть Мануеля Маньоса Гонзальбо. Відданий уболівальник "блаугранас" пішов із життя у віці 101 року.

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Гонзальбо не просто підтримував Барселону, а й був сосіо з 5 вересня 1932 року – ще за чотири роки до перевороту Франсіско Франко та громадянської війни в Іспанії. Він був найстарішим сосіо Барси. За вірність керівництво "кулес" у 2007 році нагородило Мануеля особливим членським квитком під номером "1", а також золотим знаком відзнаки.

Барселона виразила щирі співчуття його родині та друзям. "Нехай спочиває з миром", – написано в прощанні.

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