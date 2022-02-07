Печальное известие сообщила пресс-служба Хаммарбю. Хельстрём начинал карьеру в этом клубе, который сейчас принадлежит Златану Ибрагимовичу.

Умер дважды финалист чемпионатов мира со сборной Нидерландов, страдавший неизлечимой болезнью

По информации шведских СМИ, Ронни Хельстрем, которому было 72 года, умер, находясь в кругу своей семьи. Осенью 2021-го стало известно, что он неизлечимо болен. У него был рак пищевода.

Большинство игровой карьеры Хельстрём провел в Хаммарбю и Кайзерслаутерне. Со сборной Швеции трижды играл на чемпионатах мира. На ЧМ-1978 был единственным игроком из всех сборных, который принял участие в демонстрациях против похищений людей во время "Грязной войны" в Аргентине, принимавшей тот турнир.

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