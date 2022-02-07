Сумну звістку повідомила прес-служба Хаммарбю. Хельстрьом починав кар'єру в цьому клубі, який зараз належить Златану Ібрагімовічу.

Помер двічі фіналіст чемпіонатів світу зі збірної Нідерландів, який страждав від невиліковної хвороби

За інформацією шведської преси, Ронні Хельстрьом, якому було 72 роки, помер, перебуваючи в колі своєї сім'ї. Восени 2021-го стало відомо, що він невиліковно хворий. У нього був рак стравоходу.

Більшість ігрової кар'єри Хельстрьом провів у Хаммарбю та Кайзерслаутерні. Зі збірної Швеції тричі грав на чемпіонатах світу. На ЧС-1978 був єдиним гравцем зі всіх збірних, який взяв участь у демонстраціях проти викрадень людей під час "Брудної війни" в Аргентині, яка приймала той турнір.

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