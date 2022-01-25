Печальное известие сообщила пресс-служба Королевской футбольной ассоциации Нидерландов. Виму Янсену было 75 лет. Прошлой осенью он выпустил автобиографию, где признался, что болеет деменцией.

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В статусе игрока полузащитник выступал преимущественно за Фейеноорд, также играл в Аяксе и Вашингтоне. Со сборной Янсен дважды выигрывал серебро на чемпионатах мира и один раз – бронзовые медали чемпионата Европы. В общей сложности за национальную команду провел 65 матчей, забил один гол.

Как тренер Вим Янсен делал чемпионом родной Фейеноорд, а с Селтиком выиграл чемпионат и Кубок Шотландской лиги.

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