Немецкий футбол потерял еще одну легенду. Как сообщает Bild, Бернд Хельценбейн скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

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Полузащитник большую часть карьеры провел за Айнтрахт. Со своей командой он трижды завоевывал Кубок Германии, а также выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 1979/80. В составе национальной команды он провел 40 матчей и участвовал в двух чемпионатах мира и чемпионате Европы.

На чемпионате мира в 1974 году при счете 1:0 в пользу Нидерландов именно Бернд Хельценбейн ворвался в штрафную и заработал пенальти, с которого удалось сравнять цифры на табло. В итоге Германия получила чемпионство. На ЧЕ-76 года Хельценбейн забил единственный гол своей команды в финале в матче с Чехословакией, впрочем, немцы проиграли по пенальти.

Бернд Хельценбейн всего за свою карьеру сыграл в 525 матчах, забив 212 голов и оформив 38 ассистов.

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