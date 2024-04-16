Німецький футбол втратив ще одну легенду. Як повідомляє Bild, Бернд Хельценбейн помер у віці 78 років після тривалої хвороби.

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Півзахисник більшу частину кар'єри провів за Айнтрахт. Зі своєю командою він тричі здобував Кубок Німеччини, а також вигравав Кубок УЄФА у сезоні 1979/80. У складі національної команди він провів 40 матчів та брав участь у двох чемпіонатах світу та чемпіонаті Європи.

На чемпіонаті світу у 1974 році за рахунку 1:0 на користь Нідерландів саме Бернд Хельценбейн увірвався у штрафний майданчик та заробив пенальті, з якого вдалося зрівняти цифри на табло. У підсумку Німеччина здобула чемпіонство. На ЧЄ-76 року Хельценбейн забив єдиний гол своєї команди у фіналі в матчі з Чехословакією, утім, німці програли по пенальті.

Бернд Хельценбейн загалом за свою кар'єру зіграв у 525 матчах, забивши 212 голів та оформивши 38 асистів.

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