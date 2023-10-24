Лига чемпионов, 3-й тур

Брага – Реал – 1:2

Голы: Джало, 63 – Родриго, 16, Беллингем, 61

Унион – Наполи – 0:1

Гол: Распадори, 65

Реал сам себе усложнил задачу в Браге. Команда Карло Анчелотти на классе выиграла первый тайм благодаря единственному голу Родриго, а после перерыва увеличила своё преимущество до состояния комфортного – очередной свой мяч за "бланкос" забил Джуд Беллингем. Однако сразу как только это произошло, португальцы один гол отквитали. Причём команда Артура Жорже показала настоящий мастер-класс в позиционной атаке – она начала её от ворот, применив 8 передач и задействовав 7 игроков. Гол Джало однозначно стал самым красивым взятием ворот этого игрового дня – слабое утешение для Браги, которая всё же уступила.

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Наполи нанёс Униону в Берлине девятое поражение во всех турнирах подряд. Судьбу встречи решил точный удар Джакомо Распадори в середине второго тайма. Подменявший Виктора Осимхена на позиции центрфорварда игрок замкнул передачу Кварацхелии. Грузин с каждым матчем демонстрирует лучшую форму – перед ассистом Хвича с помощью финтов и резкого ускорения "объехал" капитана Униона Кристофера Триммеля, который после игры наверняка будет признан главным виновником проигранной встречи.