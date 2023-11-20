Умер отец экс-звезды Ливерпуля – трагедия произошла во время семейного отдыха
13:18 - Читати українською
Перестало биться сердце Хосе Роберто Кордейру де Оливейры – отца бывшего нападающего Ливерпуля Роберто Фирмино.
В возрасте 62 лет не стало отца Роберто Фирмино – Хосе Роберто Кордейру де Оливейры, сообщает UOL.
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Причиной стал инфаркт, который постиг мужчину во время семейного отдыха в Дубае. Семья уже пытается связаться с посольством Бразилии, чтобы доставить тело на родину.
Жена Фирмино, Лариса Перейра, в Instagram отметила, что Хосе Роберто Кордейру де Оливейра умер во сне.
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