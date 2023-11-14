В результате стрельбы в ресторане Барриос-Альтос в Перу погиб 41-летний бывший вингер Анри Колан. Об этом сообщила Marca со ссылкой EFE.

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Полиция подтвердила, что Колан получил шесть пулевых ранений около шести утра. Нападающих пока идентифицировать не удалось.

Анри Колан всю свою карьеру провел в чемпионате Перу. Он играл за такие клубы, как Спорт Бойз, Спорт Кристалл, Аякучо и Сесар Вальехо. В общем Колан принял участие в 359 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 48 ассистов.

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