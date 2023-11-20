Современный футбольный мир немыслим без Лиги чемпионов. Раньше он существовал без этого турнира, но идея одного авторитетного редактора подарила миру это невероятное шоу.

Турнир сильнейших команд Европы появился на свет ответом на громкие заявления британской прессы. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о том, как идею соревнования сильнейших команд Европы воплотили в реальность.

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Наглые британцы

До 1954 года клубам вполне было достаточно внутренних чемпионатов и кубков. Изредка они обменивались международными визитами, чтобы порадовать болельщиков и обменяться футбольным опытом и стилем игры. Конечно, пресса всегда громко реагировала на подобные действия, а на трибунах стадионов найти свободное место на таких матчах было просто нереально.

Особый ажиотаж подняло турне московского Спартака по Британии. После сложного сезона москвичи демонстрировали не слишком убедительную игру, чем воспользовался действующий чемпион Англии Вулверхэмптон – унизительные 4:0. Пресса и болельщики смаковали этот матч очень долго, ведь такой эпический погром далеко не самого слабого соперника – вполне серьезное достижение.

Но когда "волки" победили венгерский Гонвед, британская пресса и вовсе слетела с катушек и провозгласила Вулверхэмптон самой сильной командой мира. Болельщики даже других английских команд были не против, ведь их любимцы уступили не кому бы то ни было, а сильнейшей команде мира! Англия праздновала, а в соседней стране в сердце одного величайших авторитетов эпохи накипало возмущение.

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Рождение гениальной идеи

Журналист газеты L'Equipe Габриэль Ано не собирался соглашаться с мнением какой-либо прессы, а тем более – английской. Бывший защитник сборной Франции просто не понимал, каким образом можно назвать кого-то самой сильной командой после двух побед.

Идею континентального турнира сильнейших команд Европы Ано вынашивал давно, а громкие заявления англичан стали просто спусковым крючком для ее провозглашения.

На следующий день после заявлений британцев Ано представил проект турнира и заявил, что только победитель этого турнира сможет называться самым сильным.

Только длительное соревнование, состоящее из встреч дома и на выезде, позволит справедливо сопоставлять силы команд и определять сильнейшего, – убежден Ано.

Ано понравилось не только команде L'Equipe, но и почти всем ведущим командам Европы. Осталось самое главное – воплотить смелую идею в реальность.

Первый Кубок Европейских чемпионов

Редакция L'Equipe не собиралась откладывать идею Ано до новых веников, и уже в январе 1955 года направила положение о розыгрыше турнира всем европейским клубам и футбольным ассоциациям. 2 апреля 1955 года состоялась судьбоносная встреча представителей 16 команд в Париже, где был подписан документ о создании нового соревнования – Кубка европейских чемпионов.

Рапид, Андерлехт, Орхус, Реал, Милан, ПСВ, Гвардию, Спортинг, Саарбрюкен, Вашаш, Реймс, Рот-Вайсс, Серветт, Юргорден, Хиберниан и Партизан разделили на 8 пар. У турнира был формат плей-офф, судьба противостояния решалась в двух матчах. Команды из Англии и СССР проигнорировали турнир, но и без них соревнования наделали немало шума.

Противостояние лучших команд европейского континента, невероятно голевые матчи, ожесточенные баталии и настоящий футбольный десерт в финал от Реала и Реймса (4:3) превзошли все самые смелые ожидания первого сезона турнира. Всем стало понятно, что Кубок европейских чемпионов станет настоящей жемчужиной мирового футбола, а сам Ано довольно потирал руки и готовился объявить следующую смелую идею – создание соревнований между сильнейшими сборными Европы.