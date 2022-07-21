Легендарный Уве Зеелер скончался в возрасте 85 лет, сообщает Bild.

Умер легенда сборной Польши – автор "бронзового" гола чемпионата мира

Практически всю свою карьеру нападающий провел за Гамбург (1953-1972), но было еще короткое возвращение ради Корк Селтик (1978). Зеелер с огромным отрывом остается лучшим бомбардиром в истории "динозавров" – 496 голов в 582 матчах. Список титулов довольно скромный – чемпион Германии 1960 года и обладатель Кубка Германии 1963-го. С 1995 по 1998 год Зеелер был президентом Гамбурга.

Карьера в сборной не до конца оправдала мечты бомбардира. Он ездил на 4 чемпионата мира, но золото так и не покорилось. Ближе всего Зеелер был к победе в 1966 году, когда немцы со скандалом имени Тофика Бахрамова уступили англичанам. Через 4 года была еще прощальная "бронза". Всего за сборную Зеелер наиграл 72 матча и забил 43 мяча – восьмой показатель в истории Маншафт.

Англия – ФРГ в финале ЧМ-1966: 51 год назад арбитр Тофик Бахрамов засчитал легендарный гол-призрак