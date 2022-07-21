Легендарний Уве Зеелер помер у віці 85 років, повідомляє Bild.

Помер легенда збірної Польщі – автор "бронзового" гола чемпіонату світу

Майже всю свою кар'єру нападник провів за Гамбург (1953-1972), але було ще коротке повернення заради Корк Селтік (1978). Зеелер з величезним відривом залишається найкращим бомбардиром в історії "динозаврів" – 496 голів у 582 матчах. Список титулів доволі скромний – чемпіон Німеччини 1960 року та володар Кубка Німеччини 1963-го. З 1995 по 1998 роки Зеелер був президентом Гамбурга.

Кар'єра у збірній не до кінця виправдала мрії бомбардира. Він їздив на 4 чемпіонати світу, але золото так і не підкорилося. Найближче Зеелер був до перемоги у 1966 році, коли німці зі скандалом імені Тофіка Бахрамова поступилися англійцям. Через 4 роки була ще прощальна "бронза". Загалом за збірну Зеелер награв 72 матчі та забив 43 м'ячі – наразі восьмий показник в історії Маншафт.

Англія – ФРН у фіналі ЧС-1966: 51 рік тому арбітр Тофік Бахрамов зарахував легендарний гол-привид