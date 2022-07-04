Печальную новость в своем Twitter сообщил Збигнев Бонек – бывший партнер Купцевича в национальной команде и экс-глава Польского футбольного союза.

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Причины смерти Януша неизвестны. Купцевичу было 66 лет. Бонек отметил, что эта новость стала большой неожиданностью, ведь буквально несколько дней назад они вспоминали завоевание "бронзы" чемпионата мира.

В течение карьеры Януш Купцевич выступал за Арку, Лех, Сент-Этьен, Лехию и Аданаспор. За сборную Польши дебютировал в 1976 году, сыграл 20 матчей и забил 5 голов – один из них в матче против Франции за третье место ЧМ-1982. Именно его результативный удар со штрафного принес "Кадре" бронзовые медали Мундиаля в Испании.

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