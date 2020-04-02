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Умер легендарный защитник Реала, который выиграл 11 титулов

15:47 125 Читати українською
Умер легендарный защитник Реала, который выиграл 11 титулов
Гойо Бенито

В лагере Реала снова вывесили траурные ленты.

Реал шокирован очередной потерей, на этот раз умер легендарный игрок "сливочных" Гойо Бенито, сообщает официальный сайт клуба.

Умер легендарный экс-игрок Атлетико

Выступал за королевский клуб в 1969-1982 годах, проведя за мадридцев 420 матчей, и завоевав 11 титулов.

Выразительной чертой экс защитника были его пышные усы. В своей карьере Бенито отличился только тремя голами, но его защитные навыки наводили страх на форвардов соперника.

Реал втратив знакового президента: він придбав великих зірок, взяв два кубки ЛЧ, перемагав Динамо на шляху до фіналу

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