В лагере Реала снова вывесили траурные ленты.

Реал шокирован очередной потерей, на этот раз умер легендарный игрок "сливочных" Гойо Бенито, сообщает официальный сайт клуба.

Умер легендарный экс-игрок Атлетико

Выступал за королевский клуб в 1969-1982 годах, проведя за мадридцев 420 матчей, и завоевав 11 титулов.

Выразительной чертой экс защитника были его пышные усы. В своей карьере Бенито отличился только тремя голами, но его защитные навыки наводили страх на форвардов соперника.

Реал втратив знакового президента: він придбав великих зірок, взяв два кубки ЛЧ, перемагав Динамо на шляху до фіналу