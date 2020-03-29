Умер легендарный экс-игрок Атлетико

Печальная весть пришла из Испании – легенда Атлетико Хосе Луис Капон отошел в небытие.

Бывший игрок Атлетико Хосе Луис Капон умер в возрасте 72 лет, сообщает Marca.

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Отмечается, что экс-защитник "матрасников" несколько лет боролся с болезнью Паркинсона. В составе Атлетико Капон выигрывал Межконтинентальный кубок, два чемпионата и один Кубок Испании, а также участвовал в знаменитом финале Кубка Европы против Баварии.

В общем, Капон провел 268 поединков за 9 сезонов в составе Атлетико с 1971 по 1980 годы.

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