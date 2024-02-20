Трагічну звістку повідомили німецькі ЗМІ. Причиною смерті стала зупинка серця. Андреасу Бреме було 63 роки.

Помер головний тренер Нікополя – він грав за Динамо, був капітаном збірної і здобував з Металургом бронзу Першої ліги

"Баварія глибоко шокована раптовою смертю Андреаса Бреме. Ми завжди будемо зберігати його в наших серцях – як чемпіона світу і як дуже особливу людину. Він завжди буде частиною родини ФК Баварія. Спочивай з миром, дорогий Енді!" – відреагував на смерть футболіста його колишній клуб.

До слова, Бреме встиг пограти за Кайзерслаутерн, Баварію, Інтер і Сарагосу. Виграв Бундеслігу, Серію А та Кубок УЄФА. Однак найбільш пам'ятним моментом у кар'єрі флангового захисника став фінал ЧС-1990 проти Аргентини, у якому Бреме забив єдиний гол, принісши збірній Німеччини золоті медалі.