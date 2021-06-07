Умер легендарный работник Шахтера, который внесен в Книгу рекордов Украины
17:59 - Читати українською
Печальная весть охватила футбольную общественность Украины. В вечность отошел Владимир Ткаченко.
На 79 году ушел из жизни бывший слепой сотрудник Шахтера Владимир Ткаченко, информирует официальный сайт УПЛ.
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Владимир Иванович проработал массажистом в расположении "горняков" 50 лет. Интересно, что в 2013 году его имя было внесено в Книгу рекордов Украины.
Донецкий клуб и коллектив УПЛ в своих соцсетях уже выразили соболезнования родным и близким легендарного Владимира Ткаченко.
"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів України
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