На 79 году ушел из жизни бывший слепой сотрудник Шахтера Владимир Ткаченко, информирует официальный сайт УПЛ.

29-летний экс-игрок Пармы умер во время матча памяти своего брата

Владимир Иванович проработал массажистом в расположении "горняков" 50 лет. Интересно, что в 2013 году его имя было внесено в Книгу рекордов Украины.

Донецкий клуб и коллектив УПЛ в своих соцсетях уже выразили соболезнования родным и близким легендарного Владимира Ткаченко.

"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів України