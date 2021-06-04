В возрасте 29 лет скончался бывший игрок Пармы Джузеппе Перрино, информирует The DailyStar.

В Испании 19-летний арбитр внезапно умер перед матчем

Смерть футболиста наступила в матче, организованном в память о его брате – Рокко Перрино, который умер три года назад в результате сердечного приступа в 24-летнем возрасте. У Джузеппе, как и у Рокко, случился инфаркт. Игрок потерял сознание на поле, а медики не смогли вернуть его к жизни.

Джузеппе Перрино успел поиграть за ряд итальянских клубов с низших дивизионов. Парма выразила соболезнования семье и близким.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста