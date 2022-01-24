На 74-м году жизни остановилось сердце легендарного массажиста и физиотерапевта киевского Динамо Павла Швыдкого, сообщает официальный сайт "бело-синих". Павел Николаевич работал в киевском клубе с 1980 года. В течение всего этого времени специалист являлся незаменимым членом медицинской службы Динамо.

Динамо попрощалось с умершим врачом клуба – церемонию посетили легенды "бело-синих"

"Павел Николаевич помогал Динамо удерживать статус сильнейшего клуба страны и приложил руку к выдающимся победам, в том числе к завоеванию Кубка обладателей кубков-1986. О его участии в развитии и популяризации футбола свидетельствуют награды государственного уровня, которыми он был отмечен.

Все, кто имел честь работать и общаться с Павлом Николаевичем, знают его как порядочного, отзывчивого, скромного и доброго человека, надежного друга и квалифицированного специалиста. Швыдкий отдавал себя команде и был настоящим профессионалом своего дела. Выражаю искренние соболезнования его семье, близким и родным. Светлая память о Павле Николаевиче останется в наших сердцах навсегда", – говорится в сообщении на сайте Динамо.

Динамо – Расинг: второй подряд разгром от киевлян, Кулач подает пример Супряге, первые выводы из сбора в Испании