Владимира Малюту, бывшего врача Динамо и сборной Украины, с почестями провели в последний путь.

На территории стадиона Динамо имени Лобановского состоялась церемония прощания с Владимиром Малютой. Почтить его память и провести в последний путь собралось немало людей, в том числе легенд Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

Умер легендарный врач Динамо и сборной Украины

Среди них – первый вице-президент Динамо Виталий Сивков, экс-футболисты разных поколений Леонид Буряк, Александр Заваров, Владимир Веремеев, Владимир Бессонов, ассистент главного тренера "бело-синих" Олег Гусев, тренер вратарей Михаил Михайлов, тренеры юношеской команды и коллеги по медицинскому штабу.

Владимир Малюта является кавалером Ордена князя Ярослава Мудрого, орденов "За заслуги" I, II, III степеней, Заслуженным врачом Украины, автором и соавтором множества монографий и книг по научной и практической медицине.

"Хлопці кажуть, що на вулицю страшнувато виходити": вихованець Динамо про буремний Казахстан і школу виживання Раванеллі