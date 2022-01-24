На 74-му році життя зупинилося серце легендарного масажиста та фізіотерапевта київського Динамо Павла Швидкого, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх". Павло Миколайович працював у київському клубі з 1980 року. Протягом всього цього часу фахівець був незамінним членом медичної служби Динамо.

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"Павло Миколайович допомагав Динамо утримувати статус найсильнішого клубу країни та доклав руку до видатних перемог, у тому числі до здобуття Кубка володарів кубків-1986. Про його участь у розвитку та популяризації футболу свідчать нагороди державного рівня, якими він був відзначений.

Усі, хто мав честь працювати та спілкуватися з Павлом Миколайовичем, знають його як порядну, чуйну, скромну та добру людину, надійного друга та кваліфікованого фахівця. Швидкий віддавав усього себе команді та був справжнім професіоналом своєї справи. Висловлюю щирі співчуття його родині, близьким і рідним. Світла пам’ять про Павла Миколайовича залишиться в наших серцях назавжди", – йдеться у дописі на сайті Динамо.

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