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Умер легендарный итальянский игрок Вендраме – хавбек, который стал поэтом после завершения карьеры

16:37 29 Читати українською
Умер легендарный итальянский игрок Вендраме – хавбек, который стал поэтом после завершения карьеры
Эцио Вендраме / Фото из открытых источников

Сьогодні Італія оплакує втрату колишнього гравця та тренера Еціо Вендраме.

В 72-летнем возрасте ушел из жизни Эцио Вендраме. Легенда длительное время боролся с раком, но болезнь все-таки победила, сообщает messaggeroveneto.

Умер легендарный защитник Реала, который выиграл 11 титулов

За свою карьеру игрока Эцио защищал цвета многих итальянских клубов, среди которых СПАЛ, Падова, Наполи и другие (1967-1981 годы). Также экс-хавбек попробовал себя в роли тренера Порденоне, Венеции и Санвитесе.

Вторую волну популярности Вендраме получил уже в зрелом возрасте как поэт. Он уединился в сельской местности Италии, где писал стихи и играл на гитаре.

Реал втратив знакового президента: він придбав великих зірок, взяв два кубки ЛЧ, перемагав Динамо на шляху до фіналу

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