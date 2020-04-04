Умер легендарный итальянский игрок Вендраме – хавбек, который стал поэтом после завершения карьеры

Сьогодні Італія оплакує втрату колишнього гравця та тренера Еціо Вендраме.

В 72-летнем возрасте ушел из жизни Эцио Вендраме. Легенда длительное время боролся с раком, но болезнь все-таки победила, сообщает messaggeroveneto.

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За свою карьеру игрока Эцио защищал цвета многих итальянских клубов, среди которых СПАЛ, Падова, Наполи и другие (1967-1981 годы). Также экс-хавбек попробовал себя в роли тренера Порденоне, Венеции и Санвитесе.

Вторую волну популярности Вендраме получил уже в зрелом возрасте как поэт. Он уединился в сельской местности Италии, где писал стихи и играл на гитаре.

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