Умер легендарный форвард Тоттенхэма Алан Гилзен

Не стало бывшего футболиста, которого в свое время фанаты называли "королем" Уайт Харт Лейн.

В возрасте 79 лет скончался легендарный форвард Тоттенхэма Алан Гилзен, сообщает The Mirror.

Футболист, которого называли "королем" Уайт Харт Лейн (бывший домашний стадион клуба) умер после непродолжительной болезни. Ранее у бывшего футболиста была диагностирована опухоль мозга.

Гилзен выступал за Тоттенхэм с 1964 по 1974 год. В общей сложности он провел в футболке "шпор" 439 матчей и забил 133 мяча. Вместе с командой Гилзен выигрывал Кубок УЕФА, дважды побеждал в Кубке английской лиги и один раз в Кубке Англии.

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