Помер легендарний форвард Тоттенхема Алан Гілзен

Англія — 18:28 2114
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Трансфер Ярмоленка у Вест Хем відкладається, – ЗМІ
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Як ЧС-2018 вплине на долю "Золотого м'яча": топ-5 гравців, які можуть порушити гегемонію Мессі та Роналду вже заразЧС 2018 — 16:00 2966
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Ярмоленко приєднається до Вест Хема у Швейцарії – клуби дійшли згоди щодо трансферуАнглія — 15:14 2421
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Борусія Д пояснила, чому вирішила продати ЯрмоленкаНімеччина — 14:50 5090
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