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Помер легендарний форвард Тоттенхема Алан Гілзен

19:28 221 Читать на русском
Помер легендарний форвард Тоттенхема Алан Гілзен
Алан Гілзен / Фото: Sky Sports

Не стало колишнього футболіста, якого в свій час фанати називали "королем" Вайт Харт Лейн.

У віці 79 років помер легендарний форвард Тоттенхема Алан Гілзен, повідомляє The Mirror.

Футболіст, якого називали "королем" Уайт Харт Лейн (колишній домашній стадіон клубу) помер після нетривалої хвороби. Раніше у колишнього футболіста була діагностована пухлина мозку.

Гілзен виступав за Тоттенхем з 1964 по 1974 рік. В цілому він провів у футболці "шпор" 439 матчів і забив 133 м'ячі. Разом з командою Гілзен вигравав Кубок УЄФА, двічі перемагав в Кубку англійської ліги і один раз в Кубку Англії.

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Англія Тоттенхем Тоттенхем
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