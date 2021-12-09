Умер один из старейших болельщиков Динамо Сергей Заборовский, более известный как Парамон.

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Около года назад легендарный фанат после падения провел два дня в коме. Это спровоцировало частичную потерю зрения, нарушение координации движений и приковало Парамона к инвалидной коляске.

Напомним, что Сергей Заборовский находился у истоков фанатского движения "бело-синих" в конце 70-х. После возвращения в команду Лобановского в 1996 году он стал талисманом киевлян.

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