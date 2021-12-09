Помер один з найстарших вболівальників Динамо Сергій Заборовський, більш відомий як Парамон.

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Близько року тому легендарний фанат після падіння провів два дні у комі. Це спровокувало часткову втрату зору, порушення координації рухів та прикувало Парамона до інвалідного візка.

Нагадаємо, що Сергій Заборовський перебував біля витоків фанатського руху "біло-синіх" наприкінці 70-х. Після повернення до команди Лобановського в 1996 році він став талісманом киян.

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