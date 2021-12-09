Чрезмерные эмоции перед последним поединком группового этапа самого престижного евротурнира продемонстрировали болельщики украинской и португальской команд.

Матчу между Бенфикой и Динамо предшествовало выступление их фанатов, устроивших разборки на улицах Лиссабона. В драке у стадиона Эштадиу да Луж приняли участие несколько десятков человек с обеих сторон.

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В ходе столконовений фанаты бросали разные предметы, в частности пиротехнику. В конфликт пришлось вмешаться даже Полиции общественной безопасности Португалии, чтобы восстановить спокйствие вокруг португальской арены.

По информации Observador, 54 человека были задержаны, 12 раненых фанатов доставлены в больницу с незначительными травмами. При этом полиция произвела 17 выстрелов в воздух, чтобы разогнать ультрас.

Сообщество Druzi Dynamo на своей странице в социальной сети Facebook опубликовало видео с описанными событиями, отметив присутствие там ультрас Динамо "Родичи" и их победу над португальскими оппонентами.

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