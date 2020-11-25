Умер легенда Порту Телес
19:02 - Читати українською
Бывший вице-президент и администратор Порту Рейнальдо Телес ушел из жизни в возрасте 70 лет.
Администратор Порту Телес стал очередной жертвой коронавируса, сообщает официальный твиттер португальского клуба.
"70 лет любви к Порту, 50 из них – в борьбе за клуб", – тепло попрощались "драконы" со своим функционером.
Отметим, что Телес долгое время был помощником президента клуба Пинту да Кошты, а в последние годы своей жизни работал неисполнительным директором Порту.
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