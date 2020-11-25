Помер легенда Порту Телес
19:00 - Читать на русском
Колишній віце-президент та адміністратор Порту Рейнальдо Телес пішов з життя у віці 70 років.
Адміністратор Порту Телес став черговою жертвою коронавірусу, повідомляє офіційний твіттер португальського клубу.
"70 років любові до Порту, 50 з них – у боротьбі за клуб", – тепло попрощались "дракони" зі своїм функціонером.
Зазначимо, що Телес тривалий час був помічником президента клубу Пінту да Кошти, а в останні роки свого життя працював невиконавчим директором Порту.
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