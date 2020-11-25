Колишній віце-президент та адміністратор Порту Рейнальдо Телес пішов з життя у віці 70 років.

Адміністратор Порту Телес став черговою жертвою коронавірусу, повідомляє офіційний твіттер португальського клубу.

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"70 років любові до Порту, 50 з них – у боротьбі за клуб", – тепло попрощались "дракони" зі своїм функціонером.

Зазначимо, що Телес тривалий час був помічником президента клубу Пінту да Кошти, а в останні роки свого життя працював невиконавчим директором Порту.

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