Печальная весть пришла со Львова – на 85-м году жизни перестало биться сердце Иосифа Фалеса.

Сегодня, 17 октября, умер один из первых игроков Карпат – Иосиф Фалес, сообщает Юрий Назаркевич на своей странице Facebook.

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В статусе игрока он провел за "львов" 20 матчей за период с 1963 по 1965 годы. Также играл за львовский Сильмаш, Трудовые резервы (Львов) и Нефтяник из Дрогобичей.

Также Фалес немало проработал тренером и консультантом. Так Иосиф Григорьевич возглавлял СКА Карпаты, а также работал консультантом в сборной Алжира, ставшей сенсацией на ЧМ-1982. Кроме этого, Фалес много лет входил в состав научных групп сборных команд СССР.

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