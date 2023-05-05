Неприятное известие сообщил ФК Депортиво в своем твиттере, для которого Арсенио Иглесиас является настоящей легендой.

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Испанец является создателем знаменитого Супердепора, который гремел в Европе в начале 00-х. Несмотря на яркий стиль, команда смогла получить лишь один трофей – Кубок Испании 1994/95. В 1996 году Иглесиас заменил Хорхе Вальдано в Реале, проработав во главе мадридцев 19 матчей.

"Арсенио уже некоторое время болел. Очень жаль. Это коллективный траур, который будет в Ла-Корунье. Я открывал памятник возле стадиона Риазор в его честь", – заметил бывший мэр города Ла-Корунья) Пако Васкес (был главой города во времена, когда Иглесиас возглавлял Депортиво).

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