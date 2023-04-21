Екс-гравець "блаугранас" Жозе Марія Фусте помер у віці 82 років 21 квітня. Трагічну новину повідомило видання Mundo Deportivo. Півзахисник присвятив Барселоні близько 10 років і після завершення кар'єри залишався поряд з клубом.

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Фусте приєднався до академії каталонців у віці 12 років. Його дебют в дорослому футболі відбувся за команду Кондал, а потім він вирушав на один сезон до Осассуни. Як гравець Барси Фусте офіційно дебютував у матчі-відповіді фіналу Кубка ярмарків (10 червня 1962) вдома проти Валенсії. Загалом півзахисник провів за "блаугранас" 406 ігор та забив 117 голів.

За національну команду Фусте дебютував у 1964 році. Того ж року він здобув перемогу на чемпіонаті Європи разом зі збірною Іспанії, зігравши у півфіналі та фіналі. Також півзахисник брав участь у чемпіонаті світу 1966 року.

Після завершення кар'єри Фусте був спортивним радником Барселони, коли каталонський клуб очолювали Сандро Росель та Хосеп Марія Бартомеу.

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