На 93-му році життя перестало битись серце Арсеніо Іглесіаса.

Неприємну звістку повідомив ФК Депортіво у своєму твіттері, для якого Арсеніо Іглесіас є справжньою легендою.

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Іспанець є творцем знаменитого Супердепора, який гримів у Європі на початку 00-х. Попри яскравий стиль, команда змогла здобути лише один трофей – Кубок Іспанії 1994/95. У 1996 році Іглесіас замінив Хорхе Вальдано у Реалі, пропрацювавши на чолі мадридців 19 матчів.

"Арсеніо вже деякий час хворів. Дуже шкода. Це колективний траур, який буде в Ла-Коруньї. Я відкривав пам'ятник біля стадіону Ріазор на його честь", – зауважив колишній мер міста Ла-Корунья) Пако Васкес (був очільником міста в часи, коли Іглесіас очолював Депортіво).

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