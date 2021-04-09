Печальная новость пришла из Днепра – не стало бывшего защитника и функционера Романа Канафоцкого.

Сегодня, 9 апреля, перестало биться сердце легенды днепровского футболу Романа Андреевича Канафоцкого, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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Экс-защитнику Днепра было 83 года. Причины смерти не сообщаются.

Напомним, Канафоцкий – уроженец города Городок Львовской области. Профессиональную карьеру футболиста начал в тернопольском Авангарде в 1959 году. После двух лет в дрогобычском Нефтянике перешел в Днепр, которому отдал 5 лет.

В 1970-м повесил бутсы на гвоздь и перешел на административную работу в родном клубе – работал администратором в ФК Днепр и СК Днепр-1 и приложил руку абсолютно ко всем наградам и титулам, завойованным в истории клубов.

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