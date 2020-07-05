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Умер легенда Динамо Трошкин – он брал с киевлянами Кубок кубков 1975 года

5 июля 18:00 - Читати українською
Умер легенда Динамо Трошкин – он брал с киевлянами Кубок кубков 1975 года
Владимир Трошкин / Фото из открытых источников

Ушел из жизни ведущий защитник Динамо 70-ых Владимир Трошкин.

Выдающегося игрока киевского клуба и сборной СССР не стало на 73 году жизни, сообщает официальная страница сборной Украины среди ветеранов в Facebook.

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Трошкин начинал карьеру в енакиевском Шахтере, после чего был сезон в составе киевского СКА. Главным клубом для защитника стало Динамо. За девять лет в футболке "бело-синих" (1969 – 1977) Владимир Трошкин провел во всех официальных турнирах 273 матча, забив 27 голов. В его активе звание четырехкратного чемпиона СССР, обладателя Кубка СССР и обладателя Суперкубка Европы и Кубка обладателей Кубков 1975 года.

Успехов Трошкин достиг и в сборной СССР – становился серебряным призером Евро-72, а с олимпийской командой брал "бронзу" игр 1976 года в Монреале.

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