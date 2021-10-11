Динамо сообщило о смерти своего бывшего защитника Анатолия Сучкова.

Анатолий Сучков умер на 87-м году жизни, сообщает официальный сайт Динамо. Он защищал цвета киевского клуба в 1959-1964 годах.

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Бывший защитник в Украине успел поиграть за запорожский Металлург, севастопольский СКЧФ, а завершал карьеру футболиста в львовских Карпатах (1964-1966 годы). Сучков имел опыт работы тренером Буковины, Металлурга З а также молодежной сборной Украины.

Анатолия Сучкова называют один из первых селекционеров на территории СССР, много талантов Динамо перебрались в Киев именно благодаря специалисту.

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