Колишній півзахисник каталонців помер у віці 88 років, повідомив офіційний Twitter клубу.

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Техада приєднався до рідної Барселони у 1953 році і затримався на вісім сезонів. Хавбек провів у футболці "блаугранас" 194 матчі, відзначився 92 голами. Техада брав участь у першому поєдинку на Камп Ноу – 24 вересня 1957 року проти збірної гравців Варшави. Каталонці перемогли 4:2, а Хусто оформив гол+пас.

У 1961 році Техада перейшов до принципового суперника Барселони – мадридського Реала. За "вершкових" провів 33 матчі, забив 10 м'ячів. Завершував кар'єру у складі Еспаньйола. Техада чотири рази ставав чемпіоном Іспанії (по два з Реалом і Барсою), а також виграв три національні Кубки (два з Барсою і один з Реалом).

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