Йозеф Венглош помер у віці 84 років, повідомляє офіційний сайт Селтіка, у якому фахівець пропрацював один сезон.

Помер Жерар Ульє – легендарний екс-тренер Ліверпуля, який був за крок від роботи в Динамо

В часи ігрової кар'єри Венглош виступав на позиції півзахисника і одного разу став чемпіоном Чехословаччини зі Слованом Братіслава (1955 рік). Тренерська біографія виявилася значно цікавішою, хоча Йозеф рідко затримувався у одній команді більш, ніж на три роки. Сідней, Спортінг Лісабон, Куала-Лумпур, Фенербахче, Селтік, Астон Вілла, збірна Оману – далеко не повний список у трудовій книжці словака.

Венглош приводив збірну Чехословаччини U-23 до перемоги на Євро-1972, а з національною збірною брав бронзові медалі Євро-1980 і виходив до чвертьфіналу ЧС-1990, який для команди став останнім. Після розпаду країни відразу очолив Словаччину, але протримався лише два роки.

"Як казав легендарний Лобановський": тренував Мілевського, очолює Кайрат із Есеолою та Лавом і оцінює шанси України