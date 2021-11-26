Оборвалась жизнь одного из самых успешных тренеров в истории Зари – Германа Зонина.

Именитый российский специалист скончался в возрасте 95 лет, сообщает пресс-служба Зенита.

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Зонин родился 9 сентября 1926 года в Казани. Карьеру игрока провел в родном Динамо и двух ленинградских командах – Динамо и Трудовых резервах. Там же начинал свой путь тренера. Наибольший успех Зонину принесла работа в Заре (тогда еще ворошиловградской). Россиянин привел команду к историческому титулу чемпиона СССР 1972 года.

После завершения активной деятельности Зонин осел в Санкт-Петербурге, где сегодня и остановилось его сердце.

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