"Ужасные новости. Умер Сергей Морозов. Соболезнования родным и близким", – написал в Facebook директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

Умер легенда Динамо и Карпат Анатолий Сучков

Морозов родился в Киеве и был в молодежной структуре Динамо, однако за первую команду так и не сыграл. Главными клубами в карьере атакующего полузащитника стали московский ЦСКА и тогда еще ворошиловградская Заря. Морозов был в составе легендарной команды, которая выиграла чемпионат СССР-1972.

В течение тренерской карьеры Сергей Юрьевич работал с рядом украинских клубов (ЦСКА Киев, Нива В, Прикарпатье, Ворскла, Борисфен), также попробовал себя в Китае и Туркменистане. С 2008 года работал экспертом на телеканалах "Футбол".

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